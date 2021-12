Costco apre secondo punto vendita Cina continentale

(XINHUA) - NANCHINO, 08 DIC - Il colosso americano della vendita al dettaglio Costco ha aperto oggi un nuovo punto vendita nella città di Suzhou, nella provincia cinese dello Jiangsu, il secondo in Cina continentale.

Stando a quanto riferito dal comitato di gestione distrettuale, il negozio, situato nel Suzhou New District, ha una superficie totale di oltre 51.000 metri quadrati disposti su tre piani.

Il colosso della vendita al dettaglio ha aperto il suo primo negozio in Cina continentale nel 2019 nel distretto Minhang di Shanghai, sul lato ovest del fiume Huangpu e ha annunciato l'inizio della costruzione del suo secondo punto vendita a Shanghai nel febbraio 2020.

Fondata nel 1976, Costco ha aperto più di 820 punti vendita in tutto il mondo con più di 280.000 dipendenti e 100 milioni di membri. (XINHUA)