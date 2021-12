Cina: settimana del design attira imprese italiane

(XINHUA) - SHANGHAI, 08 DIC - Alla sesta edizione dell'Italian Design Icons (Idi) tenutasi a Shanghai alla fine di novembre, il maestro cinese della latte art Liu Qiang ha approfittato del lancio della nuova macchina da caffè Cimbali per preparare l'espresso ai suoi ospiti.

Servendo al pubblico caffè dall'aroma fragrante e dalle splendide decorazioni, il Gruppo Cimbali, produttore di macchine per espresso di fama mondiale, dimostra la sua fiducia nell'attrarre più consumatori cinesi con i suoi prodotti di alta qualità.

Con una storia di quasi 110 anni, il Gruppo Cimbali ha esportato più di 5.000 macchine da caffè nel mercato cinese, proponendo caffè italiano originale agli estimatori di questa bevanda.

L'azienda è anche impegnata nell'aiutare un maggior numero di baristi cinesi a migliorare le proprie competenze sponsorizzando concorsi professionali per lo sviluppo delle abilità legate al caffè. Molti studenti cinesi infatti hanno iniziato a imparare a fare il caffè italiano partecipando a corsi di caffè online tenuti dal gruppo.

Il produttore di macchine da caffè non è il solo ad essere affascinato dal mercato cinese. Durante la settimana del design dei marchi italiani, Casappa, uno dei maggiori produttori italiani di pompe e motori idraulici, ha messo in mostra il suo dispositivo di pompaggio a controllo elettronico. (SEGUE)