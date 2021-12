Cina: settimana del design attira imprese italiane (2)

(XINHUA) - SHANGHAI, 08 DIC - Il nuovo prodotto è stato lanciato per la prima volta in Cina prima che negli altri Paesi e regioni ed essendo tra quelli di rappresentanza della serie a risparmio energetico dell'azienda, l'Intelligent Power System (Csp) fa eco alla recente promessa della Cina per la riduzione delle sue emissioni di carbonio.

Il successo di Casappa nel mercato cinese è, secondo la stessa azienda, indispensabile per i suoi prodotti localizzati e per le sue capacità di ricerca e sviluppo di rilievo.

Un'altra azienda italiana, Comau, leader nell'automazione industriale e nella robotica, ha portato invece alla settimana del design di Shanghai il suo ultimo esoscheletro con tecnologia di assistenza muscolare Mate-Xt.

Gaetano Cantalupo, responsabile delle operazioni globali per i clienti di Comau, ha detto che Comau China ha ora sede a Shanghai e ha istituito due stabilimenti nella stessa città e a Kunshan, nella vicina provincia dello Jiangsu.

Le statistiche delle dogane cinesi mostrano che il valore del commercio bilaterale tra Cina e Italia ha raggiunto i 60,3 miliardi di dollari nei primi 10 mesi di quest'anno, superando il totale dell'anno scorso e toccando un livello record.

Durante il periodo, la Cina ha importato 25,1 miliardi di dollari di merci dall'Italia, pari al 42% in più rispetto alla percentuale registrata nel 2019, prima dell'insorgere della pandemia di Covid-19. (XINHUA)