Cina: linee guida riduzione pena e libertà vigilata

(XINHUA) - PECHINO, 08 DIC - Oggi le autorità cinesi hanno emesso alcune linee guida per le udienze riguardanti casi di riduzione della pena e libertà vigilata, nell'ambito degli sforzi profusi per assicurare clemenza solo a coloro che sono sinceramente pentiti.

Secondo la Corte Suprema del Popolo, la quale ha rilasciato il documento insieme alla Procura Suprema del Popolo, al ministero della Pubblica Sicurezza e al ministero della Giustizia, la questione chiave per quanto riguarda le udienze relative alla libertà vigilata e alla riduzione della pena è come stabilire se un condannato è pentito.

Oltre agli atti che manifestano il pentimento dei colpevoli durante la pena detentiva, per la Corte Suprema del Popolo, i tribunali dovrebbero prendere in considerazione il fatto che questi siano o meno realmente rammaricati per le loro attività criminali e che si rendano conto del danno che hanno provocato alla società. (XINHUA)