Cina: inverno a 'zero carbonio' grazie al nucleare

(XINHUA) - JINAN, 08 DIC - Nonostante il gelo invernale si stia facendo sentire nella città di Haiyang, nella provincia cinese dello Shandong, Li Jianmin, un residente del posto, non ha di che preoccuparsi grazie agli impianti di riscaldamento ecologici installati a casa sua.

"La temperatura interna è abbastanza stabile e la bolletta del riscaldamento è bassa", afferma quest'ultimo.

Il 9 novembre di quest'anno, la città ha dato l'addio all'impiego del carbone grazie al lancio del suo progetto di teleriscaldamento a energia nucleare, diventando la prima in Cina a disporre di un sistema di impianti per il riscaldamento invernale a zero emissioni di carbonio.

Li Changke, il quale un tempo si occupava della caldaia da 40 tonnellate impiegata per il riscaldamento della città, è ora il direttore di una stazione di teleriscaldamento nucleare e di scambio termico: "non bruciamo più il carbone per il riscaldamento. La caldaia è stata venduta come rottame in ferro ", asserisce.

Il teleriscaldamento nucleare estrae parte del vapore generato dall'unità di energia nucleare come fonte di calore prima di condurre uno scambio termico a più fasi attraverso un apposito scambiatore di calore e infine lo trasferisce ai consumatori, spiega Zhao Shouxia, ingegnere senior della Shandong Nuclear Power Co. (SEGUE)