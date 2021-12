Cina: inverno a 'zero carbonio' grazie al nucleare (2)

(XINHUA) - JINAN, 08 DIC - Secondo Wu Fang, presidente del consiglio di amministrazione della società, la centrale nucleare Haiyang 1 ha sostituito 12 grandi caldaie locali alimentate a carbone, tagliando 180.000 tonnellate di anidride carbonica ogni inverno e abbassando drasticamente il calore emesso nell'ambiente, aggiungendo che questa può effettivamente migliorare la qualità dell'aria locale e l'ecologia marina.

Accanto alla centrale nucleare, sono installati diversi scambiatori termici con un termometro che punta a 100 gradi Celsius. L'apparecchiatura per lo scambio termico converte il vapore ad alta temperatura in acqua calda e lo trasferisce alle stazioni di scambio di calore attraverso le tubazioni. Li Changke spiega che l'acqua calda deve essere a 90 gradi Celsius quando raggiunge le case dei consumatori, e le condutture di alta qualità assicurano che la temperatura non scenda più di 1 o 2 gradi.

Grazie al nuovo sistema di riscaldamento, il prezzo del riscaldamento per i residenti di Haiyang è sceso da 22 yuan (circa 3,45 dollari) per metro quadro a 21 yuan.

Liu Hua, un funzionario della International Atomic Energy Agency, ha detto che il successo del progetto di teleriscaldamento nucleare di Haiyang ha dimostrato che questo metodo è sicuro ed economico, e darà un maggiore contributo all'economia a basse emissioni di carbonio a livello locale.

(XINHUA)