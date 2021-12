Cina: in riserva Gansu avvistati altri uccelli rari

(XINHUA) - LANZHOU, 08 DIC - Un totale di 627 cicogne nere sono state recentemente avvistate in una riserva naturale nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu: è quanto reso noto dall'amministrazione del complesso.

Durante un'indagine sui volatili, il personale della riserva naturale nazionale di zona umida di Heihe nella città di Zhangye ha scoperto la presenza degli esemplari che rientrano in una specie posta in Cina sotto la protezione statale di prima classe.

Stando alle statistiche nella riserva sono state monitorate in totale 211 specie di uccelli, cifra che denota un aumento di 56 unità dagli anni '90 e che comprende anche molte specie rare.

Negli ultimi anni, la città di Zhangye ha creato un habitat più adatto per la migrazione degli uccelli grazie al potenziamento degli sforzi volti al restauro ecologico. (XINHUA)