Cina: in aree remote il campo da basket è ecologico

(XINHUA) - GUIYANG, 08 DIC - Un campo da basket realizzato con oltre 2.000 pneumatici riciclati derivanti da biciclette normali ed elettriche utilizzate nel bike-sharing è entrato in funzione poco tempo fa in una scuola di montagna frequentata da 116 studenti nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou.

La struttura è stata donata da Meituan, una società tecnologica cinese creata nel 2010. Dalla vista aerea del campo, è visibile la raffigurazione di una tipica bicicletta gialla da bike-sharing sul campo da gioco.

Negli ultimi anni, il bike-sharing si è diffuso in Cina perché facilita i residenti delle aree urbane. Tuttavia, anche i problemi ambientali che causa hanno attirato l'attenzione pubblica.

"C'è una catena industriale matura per il riciclaggio e il riutilizzo delle parti metalliche delle biciclette normali ed elettriche usate nel bike-sharing, ma il riciclaggio e il riutilizzo dei loro pneumatici è ancora un problema da risolvere", spiega Qin Hao, membro dello staff di Meituan.

Quest'ultimo ha aggiunto: "puntiamo a risolvere questo problema in armonia con l'ambiente, fornendo nel contempo siti di gioco migliori per i bambini nelle zone montane remote".

Secondo Qin, dal suo lancio avvenuto il 5 giugno 2020, il programma ha già donato 19 siti simili nel Paese, mentre circa 42.000 pneumatici di mezzi per il bike-sharing usati sono stati riciclati. (XINHUA)