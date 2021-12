Cina: Guangdong maggior cluster celle a combustibile

(XINHUA) - CANTON, 08 DIC - La provincia cinese meridionale del Guangdong ha attirato oltre 300 imprese di energia a idrogeno con il suo settore dell'energia prodotta dall'idrogeno che supera i 10 miliardi di yuan (circa 1,57 miliardi di dollari) di valore: è quanto hanno affermato oggi dalle autorità locali.

Secondo i dati rilasciati in giornata nel corso della UNDP Hydrogen Industry Conference 2021, nella città di Foshan, è emerso che la provincia sta assumendo un ruolo di leader nella fiorente industria cinese dei veicoli alimentati da celle a combustibile e ha originato il più grande cluster del Paese relativo a tale settore.

La provincia è una delle principali basi di produzione automobilistica in Cina e nel corso degli anni si è impegnata al fine di sviluppare l'industria dei veicoli ecologici alimentati a celle a combustibile. Nel Guangdong sono attualmente presenti 39 stazioni di idrogenazione, mentre altre 10 sono in costruzione, posizionando la provincia al primo posto a livello nazionale in termini di numero di impianti. (XINHUA)