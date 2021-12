Cina: Boeing amplia capacità conversione 737-800BCF

(XINHUA) - PECHINO, 08 DIC - Boeing e Taikoo (Shandong) Aircraft Engineering Co., Ltd. (STAECO) amplieranno la capacità del 737-800 Boeing Converted Freighter (BCF) in Cina; è quanto annunciato ieri da Boeing China.

Nel 2022, ha fatto sapere la società, Boeing aggiungerà due linee di conversione del velivolo di 737-800BCF presso l'impianto STAECO a Jinan, nella provincia orientale cinese dello Shandong, una nuova mossa per soddisfare la domanda crescente di cargo convertiti.

Le due nuove linee inizieranno il lavoro di conversione degli aerei, da passeggeri a cargo, rispettivamente nel primo trimestre ed entro la metà dell'anno 2022. Quando queste saranno entrambe operative, lo stabilimento di STAECO disporrà di sette linee di conversione dedicate al 737-800BCF.

Quest'ultimo è un modello a fusoliera stretta convertito in cargo, che ha ricevuto più di 200 ordini e impegni di acquisto da 19 clienti in tutto il mondo.

Boeing prevede che nei prossimi 20 anni saranno necessarie 1.720 conversioni di cargo. Tra questi, 1.200 saranno modelli a fusoliera stretta convertiti in cargo, con il 40% che proverrà dai vettori asiatici. (XINHUA)