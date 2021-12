Cina: ad Hainan fiera prodotti agro-tropicali

(XINHUA) - HAIKOU, 08 DIC - Dal 16 al 19 dicembre si svolgerà a Haikou, capoluogo dell'isola turistica meridionale cinese di Hainan, una fiera agricola internazionale dedicata ai prodotti tropicali. Lo hanno reso noto oggi le autorità locali.

Da una conferenza stampa dell'ufficio per l'informazione provinciale è emerso che la 2021 China (Hainan) International Winter Trade Fair For Tropical Agricultural Products, che occupa un'area di circa 100.000 metri quadri, ha attratto quasi 2.000 imprese provenienti da 21 province della Cina e partecipanti da 15 Paesi e regioni.

Le esposizioni dell'evento di quattro giorni si concentreranno su frutta e verdura, cereali e olio, prodotti legati al settore acquatico e commercio elettronico transfrontaliero.

"Faremo del nostro meglio per fare della fiera una piattaforma significativa al fine di mettere in mostra brand agricoli, promuovere il commercio di prodotti agricoli tropicali e rafforzare i relativi scambi e la cooperazione", ha dichiarato He Qiongmei, a capo del dipartimento provinciale dell'agricoltura e degli affari rurali. (XINHUA)