Raccolto eccezionale per 'granaio' della Cina

(XINHUA) - SHENYANG, 07 DIC - Le province nordorientali cinesi dell'Heilongjiang, del Liaoning e la suddivisione di Jilin - note come il 'granaio' del Paese - hanno registrato un raccolto di cereali eccezionale, con una produzione totale che ha raggiunto quest'anno 144,5 milioni di tonnellate, in aumento di oltre 7,6 milioni di tonnellate su base annua, come mostrano i dati pubblicati ieri dal National Bureau of Statistics (Nbs).

Queste suddivisioni provinciali vantano vasti appezzamenti di terreni agricoli fertili, e la produzione di cereali ha rappresentato il 21,2% del totale nazionale, svolgendo un ruolo importante nella sicurezza alimentare della Cina.

Secondo gli esperti di agricoltura, il sole e le precipitazioni abbondanti registrate quest'anno nella regione sono favorevoli alla produzione.

Nel Liaoning, per esempio, le precipitazioni medie da aprile a settembre sono state superiori di oltre il 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, fornendo sufficiente umidità durante la stagione della piantagione dei cereali.

La diffusione dei servizi agricoli, come il leasing di macchinari agricoli e la rotazione delle colture, ha favorito il risparmio in termini di manodopera e il miglioramento dell'efficienza dell'agricoltura.

Inoltre, le province sono andate avanti con gli sforzi sulla protezione della risorsa della 'terra nera', per lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura. (XINHUA)