Nuovo farmaco uccide cellule senescenti nei topi

(XINHUA) - PECHINO, 07 DIC - Alcuni ricercatori cinesi hanno scoperto che un estratto di semi d'uva è in grado di uccidere ed eliminare selettivamente le cellule senescenti nei topi e prolungare la loro vita.

L'estratto polifenolico, cioè la procianidina C1, dovrebbe ritardare, alleviare o prevenire le patologie legate all'età in quanto intervento clinico, come si legge nello studio pubblicato ieri sulla rivista Nature Metabolism.

Le cellule senescenti, che possono accumularsi in vivo, sono la causa principale delle malattie legate all'invecchiamento.

Negli ultimi anni, gli scienziati hanno dimostrato che la loro eliminazione nei topi può attenuare l'invecchiamento precoce e prolungare la vita media dell'animale.

I ricercatori dello Shanghai Institute of Nutrition and Health (Sinh), parte della Chinese Academy of Sciences, hanno esaminato una serie di prodotti naturali e hanno scoperto che l'estratto polifenolico di semi d'uva ha effetti specifici sulle cellule senescenti dei topi.

L'estratto sarebbe in grado di uccidere selettivamente le cellule senescenti in vari tessuti e organi, migliorare la funzione fisiologica e prolungare l'aspettativa di vita, come si legge nello studio.

Ulteriori esperimenti hanno verificato l'efficacia e la sicurezza dell'estratto nell'eliminazione di tali cellule in vivo, secondo il Sinh. (XINHUA)