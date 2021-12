Covid: Cina, 26 nuovi casi locali a Manzhouli

(XINHUA) - HOHHOT, 07 DIC - La città di confine di Manzhouli, nella regione autonoma della Mongolia Interna, in Cina settentrionale, ha segnalato 26 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale dalla mezzanotte alle 14:00 di oggi (ora locale): lo hanno fatto sapere le autorità del posto.

Finora, la città ha segnalato 435 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale nell'ambito dell'ultima ondata. Secondo quanto emerso da una conferenza stampa odierna, tutti i casi stanno ricevendo le cure presso un ospedale locale designato.

Alle 8:00 di questa mattina (ora locale), la città di confine ha dato il via al suo decimo round di tamponi molecolari di massa e alle 14:00 i campioni raccolti erano oltre 177.000.

Per frenare la diffusione del virus, Manzhouli ha sospeso i servizi del suo aeroporto, delle stazioni ferroviarie e del terminal passeggeri. Alcuni viaggiatori sono rimasti bloccati temporaneamente nella città.

A questi ultimi sono stati forniti servizi di trattamento medico professionale e consulenza psicologica, nonché beni di prima necessità. (XINHUA)