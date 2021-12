'Cliff Walkers' di Zhang Yimou candidato agli Oscar

(XINHUA) - LOS ANGELES, 07 DIC - Il thriller di spionaggio 'Cliff Walkers' del regista Zhang Yimou è il candidato della Cina continentale al titolo di Best International Feature Film alla 94esima edizione degli Academy Awards, meglio conosciuti come gli Oscar.

Caratterizzato da un cast stellare formato dai maggiori talenti cinesi, quali Zhang Yi, Yu Hewei e Qin Hailu, 'Cliff Walkers' è ambientato negli anni '30 nel nord-est della Cina nel periodo dell'invasione giapponese e segue le vicende di quattro agenti speciali cinesi che tornano in patria per intraprendere una missione segreta dopo aver ricevuto un addestramento in Unione Sovietica.

Stando a quanto annunciato ieri dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences per l'ambito premio sono stati presentati un totale di 93 film da tutto il mondo, incluse tre pellicole in lingua cinese, eguagliando in questo modo il record di tutti i tempi dello scorso anno nella categoria, precedentemente conosciuta come Best Foreign-Language Film.

Quest'anno, inoltre, per la prima volta parteciperà anche la Somalia. (SEGUE)