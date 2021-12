'Cliff Walkers' di Zhang Yimou candidato agli Oscar (2)

(XINHUA) - LOS ANGELES, 07 DIC - Si definisce international feature film un lungometraggio (di durata superiore ai 40 minuti) prodotto all'esterno degli Stati Uniti, con una traccia di dialogo prevalentemente non in lingua inglese.

Nella categoria è stato presentato da Hong Kong della Cina, 'Zero to Hero', una biografia basata sulla vera storia del campione paralimpico So Wa-wai.

L'elenco di 15 pellicole che concorreranno come Best International Feature Film sarà annunciato il 21 dicembre 2021, mentre la 94esima edizione degli Oscar si terrà a marzo del prossimo anno. (XINHUA)