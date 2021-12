Cina sosterrà funzionamento aeroporti piccoli e medi

(XINHUA) - PECHINO, 07 DIC - La Cina profonderà degli sforzi al fine di sostenere il funzionamento regolare degli aeroporti civili piccoli e medi, una parte integrante dell'infrastruttura pubblica, stando a quanto reso noto dalle autorità di aeronautica civile.

In base a quanto comunicato dalla Civil Aviation Administration of China (Caac), l'ente implementerà politiche continue di supporto e fornirà sussidi a quegli aeroporti con un flusso annuale di passeggeri inferiore ai 2 milioni.

Le politiche e le sovvenzioni di sostegno contribuiranno ad assicurare il funzionamento sicuro, regolare e persistente degli aeroscali, in particolare di quelli situati nelle regioni remote e di frontiera con trasporti svantaggiosi.

La Caac ritiene che l'insieme delle azioni possa accrescere il loro ruolo nel sostegno di uno sviluppo economico regionale, oltre che facilitare gli spostamenti delle persone.

Gli aeroporti piccoli e medi svolgono un ruolo chiave nel facilitare i viaggi, sostenendo lo sviluppo economico e fornendo un salvataggio di emergenza. Tuttavia, la maggior parte di questi ha difficoltà a sbarcare il lunario a causa delle loro dimensioni ridotte e della pandemia.

Alla fine del 2020, il numero totale di aeroscali certificati per il trasporto civile e di aeroporti generali in Cina era rispettivamente di 241 e 313, stando ai dati della Civil Aviation Administration of China. (XINHUA)