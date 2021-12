Cina: maggiore tutela per i templi nelle grotte

(XINHUA) - PECHINO, 07 DIC - La Cina intensificherà la tutela e l'utilizzo dei templi nelle grotte, con l'obiettivo di eliminare i principali pericoli in tali siti del patrimonio entro il 2022, stando alla National Cultural Heritage Administration.

In base a quanto emerge da un piano quinquennale per il periodo 2021-2025 pubblicato dall'amministrazione, la conservazione dei templi nelle grotte vedrà miglioramenti significativi entro il 2025, con maggiori capacità di sicurezza.

Il progetto propone di istituire una piattaforma digitale nazionale per le risorse di tali ambienti, con particolare enfasi sulla tutela di quelli di piccole e medie dimensioni.

Nel documento vengono inoltre richieste ulteriori ottimizzazioni al meccanismo congiunto a lungo termine al fine di combattere i crimini che coinvolgono i reperti culturali, suggerendo l'inserimento nel lavoro chiave nazionale per la lotta contro i crimini relativi ai reperti culturali anche del furto di reperti nelle grotte.

Stando al piano, verranno inoltre effettuati sforzi allo scopo di recuperare i resti culturali rubati e dispersi dei templi nelle grotte.

Attualmente, vi sono ancora alcuni problemi evidenti nella protezione dei templi nelle grotte in Cina, quali il ritardo del lavoro di protezione relativo a quelli di piccole e medie dimensioni. (XINHUA)