Cina: il commercio estero mantiene lo slancio

(XINHUA) - PECHINO, 07 DIC - Nelle prime undici mensilità dell'anno, il commercio estero cinese ha mantenuto lo slancio di crescita, nel contesto dei segnali di ripresa economica globale e della domanda resiliente.

Durante il periodo gennaio-novembre, le importazioni e le esportazioni totali del Paese hanno osservato un'espansione del 22% su base annua arrivando a 35.390 miliardi di yuan (5.550 miliardi di dollari), come mostrano i dati ufficiali divulgati oggi dalla General Administration of Customs.

Stando a questi ultimi, la cifra, che già supera il totale di 32.160 miliardi di yuan registrato per l'intero 2020, ha segnato un aumento del 24% rispetto al livello pre-pandemico osservato nel 2019.

Sia le esportazioni che le importazioni hanno mantenuto la crescita a due cifre nei primi 11 mesi dell'anno, aumentando rispettivamente del 21,8% e del 22,2% a confronto con un anno prima.

Nel solo mese di novembre, secondo i dati, l'import e l'export del Paese sono aumentati del 20,5% su base annua arrivando a 3.720 miliardi di yuan, con un incremento dell'11,4% rispetto al mese di ottobre.

Zheng Houcheng, direttore del Yingda Securities Research Institute, ha asserito che la continua ripresa globale sta sostenendo le esportazioni cinesi in termini di domanda, aggiungendo che si aspetta che per il mese prossimo la domanda estera rimanga resiliente.

Sun Binbin, che ricopre il ruolo di chief fixed-income analyst presso Tianfeng Securities, ha attribuito l'aumento delle importazioni del mese scorso all'incremento dei purchasing managers' index e all'allentamento dei vincoli sulla capacità produttiva. (SEGUE)