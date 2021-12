Cina: il commercio estero mantiene lo slancio (2)

(XINHUA) - PECHINO, 07 DIC - I dati odierni, ha notato Sun, mostrano inoltre una ripresa su base mensile sia in termini di import che di export per novembre, che riflette la forte domanda di importazioni di materie prime da parte della produzione destinata all'esportazione, nonché, nel contempo, la domanda interna dei consumatori in vista della fine dell'anno.

Nel periodo gennaio-novembre, il commercio della Cina con i suoi tre principali partner commerciali, ossia l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, l'Unione Europea e gli Stati Uniti, ha mantenuto una crescita sana.

Durante il periodo, i tassi di crescita del valore commerciale della Cina con i tre maggiori partner si sono innalzati raggiungendo rispettivamente il 20,6%, il 20% e 21,1%, come mostrano i dati doganali.

Le imprese private hanno assistito a un più rapido tasso di crescita relativo all'import e all'export, aumentando del 27,8% e arrivando a quota 17.150 miliardi di yuan nei primi 11 mesi, pari al 48,5% del totale nazionale.

Nello stesso periodo, le importazioni e le esportazioni delle imprese ad investimento estero e quelle delle imprese di proprietà statale sono aumentate rispettivamente del 13,1% e del 27,3%.

Nel 2021 la Cina ha lanciato una serie di misure per promuovere la crescita del commercio estero, tra cui l'accelerazione dello sviluppo di nuove forme e modalità di business, approfondendo ulteriormente la riforma per facilitare gli scambi transfrontalieri, ottimizzando il suo ambiente di business nei porti, e promuovendo la riforma e l'innovazione al fine di agevolare il commercio e gli investimenti nelle zone con programmi pilota di libero scambio. (XINHUA)