Cina: commercio estero +22% nei primi 11 mesi 2021

(XINHUA) - PECHINO, 07 DIC - Le importazioni e le esportazioni totali della Cina hanno osservato un'espansione del 22% su base annua arrivando a 35.390 miliardi di yuan (5.550 miliardi di dollari) nei primi 11 mesi del 2021, come mostrano i dati ufficiali divulgati oggi dalla General Administration of Customs.

Stando a questi ultimi, la cifra, che già supera il totale di 32.160 miliardi di yuan registrato per l'intero 2020, ha segnato un aumento del 24% rispetto al livello pre-pandemico osservato nel 2019.

Sia le esportazioni che le importazioni hanno mantenuto la crescita a due cifre nei primi 11 mesi dell'anno, aumentando rispettivamente del 21,8% e del 22,2% a confronto con un anno prima.

Nel solo mese di novembre, secondo i dati, l'import e l'export del Paese sono aumentati del 20,5% su base annua, con un incremento dell'11,4% rispetto al mese di ottobre. (XINHUA)