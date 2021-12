Cina: avvistati smerghi cinesi nel Guangdong

(XINHUA) - CANTON, 07 DIC - Quarantacinque esemplari di smergo cinese, una specie di anatra in via di estinzione posta sotto la protezione statale di classe uno, sono stati avvistati nella contea autonoma di Ruyuan Yao a Shaoguan, nella provincia meridionale del Guangdong.

L'ufficio provinciale di silvicoltura ha fatto sapere oggi che è la prima volta che la specie rara viene rilevata nell'area circostante i monti Nanling.

Questa specie è una cosiddetta 'specie relitta' del Cenozoico, o periodo terziario, e abita la terra da più di 10 milioni di anni.

Lo smergo cinese è classificato come specie a rischio nella lista rossa dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e l'estremo Oriente russo insieme alla Cina nord-orientale sono ufficialmente considerati quali le sue principali basi riproduttive.

A partire dal mese di ottobre di ogni anno, gli esemplari della specie a rischio migrano verso il bacino del fiume Yangtze e a sud dello stesso fiume per trascorrervi l'inverno.

La presenza di quest'anatra è utilizzata per monitorare l'ambiente ecologico in quanto è molto esigente riguardo al suo habitat ed è suscettibile ai cambiamenti ambientali.

Secondo Zhang Qiang, vice direttore dell'Institute of Zoology che fa capo alla Guangdong Academy of Sciences, la comparsa dello smergo cinese nella zona indica che l'ambiente ecologico nel Guangdong è migliorato molto.