Antica medicina cinese ha un fascino che si rinnova

(XINHUA) - NANCHANG, 07 DIC - Anne Praxed, che proviene dal Camerun, è meravigliata di come la secolare medicina tradizionale cinese continui a rinnovarsi, dopo essere entrata in contatto con questa pratica quando nel 2016 si è recata in Cina.

"La medicina tradizionale cinese riguarda, per molti di noi in Camerun, l'agopuntura e le terapie di coppettazione. Il fatto che ora sia così strettamente legata alla tecnologia moderna è totalmente al di là della mia immaginazione", afferma la donna.

Il Jiangxi è noto per la sua storia millenaria relativa a questa pratica e possiede solide basi per lo sviluppo di tale settore.

Negli ultimi anni infatti, la provincia ha costantemente accelerato lo sviluppo del sistema di servizi legati alla pratica medica tradizionale, esplorando inoltre nuovi percorsi e modelli di sviluppo e promuovendola all'estero.

La portoghese Isabel Figueiredo ha studiato medicina tradizionale cinese nel Jiangxi nel 2017 e ne è divenuta una praticante in Portogallo dopo la laurea: "oltre all'agopuntura e alla manipolazione, sono rimasta molto colpita dalla tecnologia della moxibustione termica, che è anche il trattamento più popolare tra i pazienti portoghesi", spiega l'esperta.

"Le nuove tecnologie, come la moxibustione termica, hanno cambiato la cognizione tradizionale dell'agopuntura tra gli studenti stranieri e spiegato i meccanismi rilevanti in modo molto più chiaro", nota Chen Rixin, vice presidente dell'Ospedale Affiliato della Jiangxi University of Chinese Medicine.

A quest'ultimo ha fatto eco Xu Lanbin, segretario del Partito della medesima università del Jiangxi: "molti studenti stranieri, dopo essere venuti in Cina, hanno dato forma a una nuova comprensione della medicina tradizionale cinese".

L'università è stata tra i primi istituti approvati dal ministero dell'Istruzione nel 1993 per l'iscrizione di studenti stranieri ed è anche l'unica istituzione nel Jiangxi a fornire preparazione su questa antica pratica medica cinese agli studenti esteri.

Finora la Jiangxi University of Chinese Medicine ha stabilito cooperazioni con decine di istituzioni in Paesi e regioni lungo la Belt and Road, formando più di 2.000 studenti provenienti da 39 Paesi e regioni.

Pur essendo tornata nel suo Paese d'origine, Figueiredo è ancora in contatto frequente con i colleghi e gli esperti in Cina: "la maggior parte dei nostri pazienti è soddisfatta del trattamento e, dopo la pandemia, non vedo l'ora di visitare nuovamente la Cina per affinare le mie competenze", afferma la portoghese. (XINHUA)