Antica medicina cinese ha un fascino che si rinnova (2)

(XINHUA) - NANCHANG, 07 DIC - "Le nuove tecnologie, come la moxibustione termica, hanno cambiato la cognizione tradizionale dell'agopuntura tra gli studenti stranieri e spiegato i meccanismi rilevanti in modo molto più chiaro", nota Chen Rixin, vice presidente dell'Ospedale Affiliato della Jiangxi University of Chinese Medicine.

A quest'ultimo ha fatto eco Xu Lanbin, segretario del Partito della medesima università del Jiangxi: "molti studenti stranieri, dopo essere venuti in Cina, hanno dato forma a una nuova comprensione della medicina tradizionale cinese".

L'università è stata tra i primi istituti approvati dal ministero dell'Istruzione nel 1993 per l'iscrizione di studenti stranieri ed è anche l'unica istituzione nel Jiangxi a fornire preparazione su questa antica pratica medica cinese agli studenti esteri.

Finora la Jiangxi University of Chinese Medicine ha stabilito cooperazioni con decine di istituzioni in Paesi e regioni lungo la Belt and Road, formando più di 2.000 studenti provenienti da 39 Paesi e regioni.

Pur essendo tornata nel suo Paese d'origine, Figueiredo è ancora in contatto frequente con i colleghi e gli esperti in Cina: "la maggior parte dei nostri pazienti è soddisfatta del trattamento e, dopo la pandemia, non vedo l'ora di visitare nuovamente la Cina per affinare le mie competenze", afferma la portoghese. (XINHUA)