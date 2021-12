A Shanghai misure a sostegno del talento femminile

(XINHUA) - SHANGHAI, 07 DIC - Shanghai ha pubblicato una serie di misure al fine di sostenere il talento femminile nel giocare un ruolo maggiore nell'innovazione scientifico-tecnologica.

Avviate da 17 dipartimenti locali, tali misure includono la promozione di talenti femminili nel lavorare in organizzazioni internazionali sci-tech, l'aumento dell'età pensionabile delle donne e il permesso alle donne di prorogare i termini di scadenza nel corso dei periodi di gravidanza e di allattamento.

Le misure sostengono in particolare le scienziate nel raggiungimento di successi nei campi dei circuiti integrati, della biomedicina e dell'intelligenza artificiale.

L'uguaglianza di genere è stata inoltre enfatizzata nelle misure presentate, che specificano un rapporto non inferiore al 25% di esperte donne nelle commissioni relative ai premi sci-tech e nei progetti legati ai talenti.

Le università locali sono infine incoraggiate ad effettuare maggiori sforzi nella coltivazione dei talenti femminili nell'ambito scientifico-tecnologico. (XINHUA)