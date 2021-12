Smartphone cinesi primi nel mercato africano

(XINHUA) - NAIROBI, 06 DIC - Transsion Holdings, un produttore di smartphone con sede in Cina, ha guidato il mercato africano di questi dispositivi nel terzo trimestre del 2021 con una quota del 47,4% del settore, mantenendo stabili le spedizioni nella regione. E' quanto emerge dall'ultimo studio di International Data Corporation (Idc) pubblicato oggi a Nairobi.

La società di ricerca globale ha dichiarato che Transsion, che produce i marchi Tecno, Infinix e Itel, ha superato Samsung, che si è piazzata al secondo posto con una quota di mercato del 21,3%, mentre Xiaomi ha registrato un declino nelle spedizioni rispetto al trimestre precedente e occupa la terza piazza con il 6,1%.

"In Africa il mercato 5G è ancora al di sotto del suo pieno potenziale, a causa dei limiti dell'infrastruttura di telecomunicazione", ha commentato George Mbuthia, un analista di ricerca presso Idc, in un comunicato diffuso a Nairobi.

L'esperto ha affermato che il 4G rimarrà la tecnologia dominante, in quanto le aziende di telecomunicazioni sono desiderose di recuperare gli enormi capitali che hanno investito in questa infrastruttura che deve ancora essere pienamente utilizzata.

"Il costo relativamente alto dei dispositivi 5G è un altro fattore che ne limita la diffusione. A lungo termine tuttavia, i prezzi inizieranno a diminuire man mano che più venditori lanceranno modelli 5G a prezzi accessibili", ha aggiunto Mbuthia. (SEGUE)