Smartphone cinesi primi nel mercato africano (3)

(XINHUA) - NAIROBI, 06 DIC - Il prezzo medio di vendita per gli smartphone è diminuito dello 0,7% rispetto ai tre mesi precedenti a causa del lancio di nuovi modelli nelle fasce di prezzo più accessibili.

Il segmento inferiore a 100 dollari ha visto un aumento delle spedizioni del 5,9% rispetto al periodo aprile-giugno, mentre per quanto riguarda i dispositivi nelle fasce di prezzo 100-200 dollari e 200-400 dollari il calo è stato rispettivamente del 14,1% e dello 0,7%, come rivelano i dati Idc.

Dallo studio, inoltre, emerge che i dispositivi 4G hanno rappresentato l'81,0% degli smartphone spediti nella regione nel terzo trimestre 2021, seguiti da quelli 3G con una quota di mercato del 15,9% e da quelli 5G che costituiscono appena il 3,1%.

Idc si aspetta che le spedizioni di smartphone in Africa crescano del 7,6% nel quarto trimestre rispetto ai tre mesi precedenti. A partire dalla seconda metà del 2022 è prevista una ripresa più stabile della catena di approvvigionamento, quando le carenze di componenti inizieranno ad attenuarsi. (XINHUA)