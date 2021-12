Smartphone cinesi primi nel mercato africano (2)

(XINHUA) - NAIROBI, 06 DIC - Lo studio mostra che il mercato africano degli smartphone ha visto un calo delle spedizioni del 2,3% nel periodo luglio-settembre rispetto al trimestre precedente. Mentre la regione ha mostrato segni di ripresa nella prima metà del 2021, Idc ha precisato che la carenza di componenti ha iniziato ad avere un impatto negativo sui mercati africani nel terzo trimestre, causando un calo delle spedizioni di smartphone.

Al contrario, dice il rapporto, il mercato africano dei telefoni cellulari semplici rimane vivace, crescendo del 14,2% rispetto al trimestre precedente. "Con i prezzi degli smartphone che rimangono relativamente alti e considerando che dovrebbero solo aumentare nei prossimi trimestri, i prezzi accessibili dei cellulari basici rendono questi dispositivi estremamente attraenti", ha dichiarato la società di ricerca.

Secondo Idc, i tre principali mercati africani di smartphone hanno registrato prestazioni miste, in quanto l'Egitto ha visto le spedizioni diminuire del 19,5% rispetto al trimestre precedente, mentre in Nigeria il calo è stato del 9,4% nello stesso periodo. Il rapporto dice che entrambi questi mercati sono dominati da marchi cinesi che hanno ridotto le spedizioni a causa della carenza di componenti.

Il Sudafrica, d'altra parte, ha registrato un aumento del 28,4% delle spedizioni rispetto al trimestre precedente, con buoni risultati per Nokia con i suoi modelli competitivi della serie C e Samsung che ha avuto un forte trimestre in preparazione della stagione delle feste. (SEGUE)