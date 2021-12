Oltre 2.500 treni merci in interporto cinese

(XINHUA) - HOHHOT, 06 DIC - Erenhot, il più grande interporto sul confine Cina-Mongolia, ieri ha registrato il record di 2.531 treni merci Cina-Europa quest'anno, con un aumento del 15,5% rispetto allo stesso periodo del 2020. Lo hanno reso noto le autorità ferroviarie locali.

La stazione nella regione autonoma della Mongolia interna della Cina settentrionale serve al momento 53 itinerari di treni merci Cina-Europa. Le rotte cominciano in più di 40 città del Paese asiatico e finiscono in circa 60 destinazioni in 10 nazioni.

Fino a ieri, l'interporto ha registrato più di 15,6 milioni di tonnellate di volume di carico totale tra importazioni ed esportazioni nel 2021, con una crescita del 2,9% su base annua.

In particolare, il volume di carico delle esportazioni ha visto un aumento di circa il 48% rispetto allo stesso periodo del 2020. (XINHUA)