Cina: vivace il mercato dello scambio di carbonio

(XINHUA) - PECHINO, 06 DIC - Il mercato nazionale cinese del carbonio, un'importante innovazione istituzionale per facilitare la riduzione delle emissioni, sta diventando più vivace con l'avvicinarsi della prima scadenza di conformità e gli analisti credono che godrà di maggiore vitalità grazie al coinvolgimento di più industrie.

Secondo i dati dello Shanghai Environment and Energy Exchange, il volume medio giornaliero dello scambio di quote di emissioni di carbonio ha visto un notevole aumento a novembre.

Il mese scorso il mercato nazionale del carbonio ha registrato un volume di scambio di 23,03 milioni di tonnellate, con un fatturato di 939 milioni di yuan (circa 147,32 milioni di dollari), ovvero quasi la metà del totale da quando è iniziato il commercio online il 16 luglio.

"Le attività di trading nel mercato nazionale del carbonio sono destinate ad aumentare notevolmente man mano che si avvicina il termine di conformità del 31 dicembre ", ha spiegato Liu Jie, direttore generale dello scambio, aggiungendo che il mercato sarà testimone di attività robuste nel quarto trimestre.

Mentre il volume di scambio di quote di emissioni di carbonio si espande, il prezzo è in equilibrio dinamico. Venerdì il prezzo di chiusura per le quote di carbonio al mercato ha registrato 42,94 yuan a tonnellata, più basso rispetto al prezzo di apertura a 48 yuan per tonnellata del primo giorno di scambio.

"Il mercato nazionale del carbonio ha funzionato bene da quando è stato lanciato e il prezzo delle quote fluttua sempre all'interno di una gamma ragionevole", ha precisato Sun Chuanwang, un professore di energia ed economia all'Università di Xiamen.

Alcuni addetti ai lavori hanno notato che il mercato nazionale del carbonio ha molto potenziale e che il sistema di scambio delle emissioni coprirà più industrie nel quadro degli sforzi del Paese per raggiungere il suo obiettivo di neutralità del carbonio entro il 2060.

"Fino a ora le oltre 2.000 imprese coinvolte nel mercato operano tutte nel settore della produzione di energia, il che significa che c'è un ampio spazio di sviluppo per altre industrie ad alta intensità di carbonio", ha aggiunto Zhu Yaming, un consulente di Ernst & Young Cina.

Il Paese sta promuovendo schemi che includano gli emettitori di carbonio di altri settori come le industrie petrolchimiche e siderurgiche nel gruppo commerciale, migliorando i meccanismi basati sul mercato per controllare le emissioni di gas serra.

Le istituzioni finanziarie in futuro saranno autorizzate a partecipare al sistema commerciale, giocando un ruolo vitale nel rendere più attivo il mercato nazionale del carbonio.

Secondo Wang Yifeng, analista finanziario capo dell'Everbright Securities Research Institute, le istituzioni finanziarie possono aiutare a migliorare la liquidità del mercato del carbonio e fornire vari servizi come il finanziamento delle quote di emissioni di carbonio e la gestione dei beni legati al carbonio.

Secondo Zhu, non solo la scala dei prodotti finanziari del carbonio dovrebbe essere ampliata sulla base di regole di mercato chiarite e messe a punto, ma dovrebbe anche essere creata una rete di sicurezza per controllare i rischi finanziari. (XINHUA)