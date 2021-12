Cina: vivace il mercato dello scambio di carbonio

(XINHUA) - PECHINO, 06 DIC - Il mercato nazionale cinese del carbonio, un'importante innovazione istituzionale per facilitare la riduzione delle emissioni, sta diventando più vivace con l'avvicinarsi della prima scadenza di conformità e gli analisti credono che godrà di maggiore vitalità grazie al coinvolgimento di più industrie.

Secondo i dati dello Shanghai Environment and Energy Exchange, il volume medio giornaliero dello scambio di quote di emissioni di carbonio ha visto un notevole aumento a novembre.

Il mese scorso il mercato nazionale del carbonio ha registrato un volume di scambio di 23,03 milioni di tonnellate, con un fatturato di 939 milioni di yuan (circa 147,32 milioni di dollari), ovvero quasi la metà del totale da quando è iniziato il commercio online il 16 luglio.

"Le attività di trading nel mercato nazionale del carbonio sono destinate ad aumentare notevolmente man mano che si avvicina il termine di conformità del 31 dicembre ", ha spiegato Liu Jie, direttore generale dello scambio, aggiungendo che il mercato sarà testimone di attività robuste nel quarto trimestre.

(SEGUE)