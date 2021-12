Cina: vivace il mercato dello scambio di carbonio (3)

(XINHUA) - PECHINO, 06 DIC - Le istituzioni finanziarie in futuro saranno autorizzate a partecipare al sistema commerciale, giocando un ruolo vitale nel rendere più attivo il mercato nazionale del carbonio.

Secondo Wang Yifeng, analista finanziario capo dell'Everbright Securities Research Institute, le istituzioni finanziarie possono aiutare a migliorare la liquidità del mercato del carbonio e fornire vari servizi come il finanziamento delle quote di emissioni di carbonio e la gestione dei beni legati al carbonio.

Secondo Zhu, non solo la scala dei prodotti finanziari del carbonio dovrebbe essere ampliata sulla base di regole di mercato chiarite e messe a punto, ma dovrebbe anche essere creata una rete di sicurezza per controllare i rischi finanziari. (XINHUA)