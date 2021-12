Cina: vivace il mercato dello scambio di carbonio (2)

(XINHUA) - PECHINO, 06 DIC - Mentre il volume di scambio di quote di emissioni di carbonio si espande, il prezzo è in equilibrio dinamico. Venerdì il prezzo di chiusura per le quote di carbonio al mercato ha registrato 42,94 yuan a tonnellata, più basso rispetto al prezzo di apertura a 48 yuan per tonnellata del primo giorno di scambio.

"Il mercato nazionale del carbonio ha funzionato bene da quando è stato lanciato e il prezzo delle quote fluttua sempre all'interno di una gamma ragionevole", ha precisato Sun Chuanwang, un professore di energia ed economia all'Università di Xiamen.

Alcuni addetti ai lavori hanno notato che il mercato nazionale del carbonio ha molto potenziale e che il sistema di scambio delle emissioni coprirà più industrie nel quadro degli sforzi del Paese per raggiungere il suo obiettivo di neutralità del carbonio entro il 2060.

"Fino a ora le oltre 2.000 imprese coinvolte nel mercato operano tutte nel settore della produzione di energia, il che significa che c'è un ampio spazio di sviluppo per altre industrie ad alta intensità di carbonio", ha aggiunto Zhu Yaming, un consulente di Ernst & Young Cina.

Il Paese sta promuovendo schemi che includano gli emettitori di carbonio di altri settori come le industrie petrolchimiche e siderurgiche nel gruppo commerciale, migliorando i meccanismi basati sul mercato per controllare le emissioni di gas serra.

(SEGUE)