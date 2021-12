Cina spinge miglioramento ambiente di vita rurale

(XINHUA) - PECHINO, 06 DIC - La Cina ha pubblicato un piano d'azione quinquennale per il miglioramento dell'ambiente di vita rurale nel quadro del tentativo di promuovere la rivitalizzazione rurale e migliorare le condizioni di vita dei residenti di tali aree.

Il miglioramento dell'ambiente di vita delle zone rurali è strettamente legato al benessere degli agricoltori e alla costruzione di una 'Bella Cina', secondo il piano diffuso congiuntamente dall'Ufficio Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e dall'Ufficio Generale del Consiglio di Stato.

Tenendo conto dei risultati ottenuti nelle zone rurali da quando la Cina ha lanciato una campagna triennale per il miglioramento dell'ambiente di vita nel 2018, il piano sollecita ulteriori sforzi per accelerare la valorizzazione dell'ambiente di vita nelle campagne.

Entro il 2025, secondo il piano, la situazione dell'ambiente di vita nelle aree rurali dovrebbe migliorare significativamente grazie all'aumento della diffusione di servizi igienici adeguati e ad un efficace trattamento delle acque reflue.

Inoltre, sono stati richiesti ulteriori interventi per aumentare costantemente il volume delle acque reflue domestiche rurali trattate e incrementare fortemente il trattamento non nocivo dei rifiuti domestici entro il 2025. (XINHUA)