Cina: realizzate 17 zone pilota IA

(XINHUA) - PECHINO, 06 DIC - La Cina ha istituito 17 zone pilota nazionali di sviluppo innovativo di intelligenze artificiali (IA). Lo ha reso noto Li Meng, vice ministro della Scienza e della Tecnologia, nel corso delll'International AI Cooperation and Governance Forum 2021, ospitato dalla Tsinghua University il 4 e 5 dicembre.

Nel 2019, la Cina ha iniziato a realizzare una nuova generazione di zone pilota nazionali di sviluppo innovativo dell'IA, affidandosi ai governi locali per realizzare dimostrazioni tecnologiche, strumenti politici pilota ed esperimenti sociali.

Secondo un documento rilasciato dal ministero della Scienza e della Tecnologia, la Cina prevede di realizzare circa 20 zone pilota dedicate all'IA entro il 2023.

Nel testo si legge che in queste aree il Paese asiatico prevede di innovare una serie di strumenti politici pratici ed efficaci, esplorare modelli che integrino IA e sviluppo economico, acquisire esperienze che possano essere ripetute e promosse, oltre a costruire centri d'eccellenza leader nel campo dell'IA. (XINHUA)