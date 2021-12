Cina: Heilongjiang, apre nuova linea alta velocità

(XINHUA) - HARBIN, 06 DIC - Una ferrovia ad alta velocità che collega le città di Mudanjiang e di Jiamusi, nella provincia dell'Heilongjiang, nella Cina nord-orientale, è entrata in funzione oggi, estendendosi per 372 chilometri nella gelida regione.

Si tratta della ferrovia ad alta velocità più orientale del Paese, ed estende la già esistente linea ferroviaria Shenyang-Mudanjiang, situata nel nord-est della Cina, per collegarsi con altre città, tra cui Jixi, Qitaihe, Shuangyashan e Jiamusi.

Attraverso 173 ponti di nuova costruzione e 34 gallerie, la linea Mudanjiang-Jiamusi ha una velocità progettata di 250 km all'ora, riuscendo così a ridurre il tempo di viaggio tra le città a due ore e dieci minuti.

Secondo Niu Yongping, ingegnere capo del progetto ferroviario della China Railway Design Corporation, la linea Mudanjiang-Jiamusi è la ferrovia ad alta velocità più resistente al gelo della Cina. Tutti gli strumenti di alimentazione e di segnalazione sono realizzati con materiali resistenti al freddo.

Diciotto coppie di treni percorreranno quotidianamente la ferrovia, che può operare a temperature comprese tra i -30 e -40 gradi Celsius, attraversando zone caratterizzate da terra gelata, ghiaccio e neve. (XINHUA)