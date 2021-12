Cina: aziende quotate ottimiste su performance 2021

(XINHUA) - PECHINO, 06 DIC - Un totale di 52 società quotate sul mercato A-share si aspettano risultati finanziari positivi nel 2021, dato che la nuova capacità costruita dalle aziende nei settori emergenti sta entrando gradualmente in gioco, secondo quanto riferito oggi dal China Securities Journal.

Si tratta dell'82,54% delle 63 società quotate che avevano pubblicato le loro stime di performance annuali alla data di ieri, secondo i dati del fornitore di informazioni finanziarie Wind.

I risultati positivi sono principalmente attribuiti agli sforzi profusi dalle società quotate per migliorare la loro capacità produttiva e metterla in funzione, ha riferito il giornale.

Le aziende di settori che includono medicina, biologia, elettronica, industria leggera e apparecchiature elettriche hanno stimato una crescita elevata delle loro prestazioni annuali, secondo un rapporto di Yuekai Securities.

Un totale di 32 imprese ha previsto che il loro profitto netto attribuibile agli azionisti sarebbe cresciuto di almeno il 10%, e 12 imprese prevedono un aumento di oltre il 50%.

Lo Shanghai Composite Index oggi ha aperto con lo 0,22% più in alto a 3.615,24 punti. (XINHUA)