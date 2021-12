Astronauti cinesi terranno conferenza su spazio

(XINHUA) - PECHINO, 06 DIC - Una lezione speciale inizierà alle 15:40 (ora di Pechino) del 9 dicembre, tenuta dai tre membri dell'equipaggio della Shenzhou-13 a bordo della stazione spaziale cinese. Lo ha reso noto oggi la China Manned Space Agency (Cmsa).

I tre astronauti, Zhai Zhigang, Wang Yaping e Ye Guangfu interagiranno con gli studenti sulla Terra. L'aula primaria sul pianeta si troverà presso il Museo della Scienza e della Tecnologia della Cina, ma saranno ospitate classi anche a Nanning nella regione autonoma di Guangxi Zhuang della Cina meridionale, nella contea di Wenchuan nella provincia di Sichuan, a Hong Kong e a Macao, come ha annunciato la Cmsa.

Gli astronauti presenteranno e mostreranno scene di vita e di lavoro nella stazione spaziale cinese. Dimostreranno anche progetti come esperimenti citologici, il movimento degli oggetti e la tensione superficiale dei liquidi nell'ambiente di microgravità. Avranno interazioni in tempo reale con le classi a terra, in modo da divulgare la conoscenza del volo spaziale con equipaggio e ispirare i giovani.

I tre astronauti cinesi sono andati nello spazio a bordo della navicella Shenzhou-13 e sono entrati nella stazione spaziale del Paese asiatico il 16 ottobre, intraprendendo la più lunga missione con equipaggio della Cina per la costruzione della stazione spaziale.

Nel giugno 2013, l'astronauta cinese Wang Yaping, assistita dagli altri due membri dell'equipaggio a bordo della navicella Shenzhou-10, ha tenuto la prima lezione spaziale della nazione a oltre 60 milioni di studenti in tutta la Cina, con una diretta in collegamento video. (XINHUA)