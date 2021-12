La Cina amplierà l'apertura finanziaria

(XINHUA) - PECHINO, 05 DIC - In linea con la propria convinzione di praticare una politica di apertura finanziaria, la Cina ha realizzato le proprie proposte sull'ampliamento di tale processo, nello scenario di una più stretta cooperazione finanziaria regionale in Asia, allo scopo di promuovere la ripresa economica sostenibile dell'area.

Parlando recentemente al forum del vertice finanziario asiatico Zhou Liang, vice presidente della China Banking and Insurance Regulatory Commission, ha esposto l'importanza di migliorare la cooperazione finanziaria regionale e le misure in questo senso, oltre ai futuri provvedimenti cinesi per approfondire l'apertura finanziaria.

-- Perché è necessaria una più stretta cooperazione finanziaria regionale in Asia? Da quando la cooperazione economica in questo continente è entrata in una nuova fase, la regione ha assistito a un boom del commercio e degli investimenti, ad adeguamenti nella produzione, nonché alla trasformazione e all'integrazione delle catene industriali e di approvvigionamento.

Tutti questi progressi hanno bisogno di sostegno finanziario, richiedendo così la creazione di una rete di servizi finanziari regionali di alta qualità.

Nel frattempo il rapido aggiornamento di nuove forme e prodotti del settore finanziario ha cambiato le modalità di funzionamento e i tipi di rischio di questo mercato, portando i Paesi asiatici ad avere la necessità di ottimizzare il sistema di regolamentazione regionale attraverso l'impegno comune.

Dato che i flussi di capitale transfrontalieri sono soggetti a rischi finanziari, le economie asiatiche che hanno diverse velocità di recupero, differenti maturità dei mercati finanziari e varie capacità di affrontare gli shock esterni dovrebbero intensificare la cooperazione per assicurare la sicurezza e la stabilità finanziaria. (SEGUE)