La Cina amplierà l'apertura finanziaria (3)

(XINHUA) - PECHINO, 05 DIC - -- In cosa consiste l'apertura finanziaria bidirezionale della Cina? Nella prossima fase, la Cina porterà avanti con fermezza e prudenza l'apertura bidirezionale del settore finanziario, introducendo investimenti esteri di alta qualità nel Paese e sostenendo le istituzioni cinesi a investire all'estero.

Aderendo al principio della parità di trattamento per gli investimenti nazionali ed esteri, il Paese introdurrà attivamente istituzioni straniere altamente professionali nel mercato cinese per creare un sistema finanziario più aperto e vantaggioso per tutti.

Inoltre l'amministrazione incoraggerà costantemente le istituzioni cinesi a espandere le attività all'estero, a ottimizzare il layout aziendale nei Paesi interessati dall'Iniziativa Belt and Road e a partecipare attivamente alla cooperazione finanziaria internazionale.

La Cina si è impegnata ad attuare appieno il sistema di 'pre-establishment national treatment' insieme a quello che prevede una lista negativa e a sviluppare un ambiente commerciale orientato al mercato, basato sulla legge e con standard internazionali. (XINHUA)