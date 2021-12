La Cina amplierà l'apertura finanziaria (2)

(XINHUA) - PECHINO, 05 DIC - -- Come rafforzare la cooperazione finanziaria regionale? Per promuovere il funzionamento sano della catena industriale, le istituzioni finanziarie dovrebbero essere incoraggiate a prendere parte attiva nelle operazioni transfrontaliere, comprese la catena di approvvigionamento e la finanza commerciale, così come nelle fusioni e acquisizioni, in modo da aggirare i colli di bottiglia nel ciclo economico regionale.

Gli strumenti finanziari dovrebbero essere utilizzati appieno nella copertura e nella mitigazione dei rischi, mentre la condivisione delle risorse e dei rischi stessi dovrebbe essere migliorata, in modo da favorire la resilienza della catena industriale.

Di fronte alla sfida del cambiamento climatico, le economie asiatiche dovrebbero sostenere lo sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio espandendo il credito, le assicurazioni, le obbligazioni e i fondi verdi, oltre ad accelerare l'integrazione del mercato regionale della finanza del carbonio e aumentare gli investimenti nella green economy.

Con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo condiviso, dovrebbero essere messe in comune più risorse finanziarie, allo scopo di sostenere la lotta globale contro il Covid-19, dovrebbe essere accelerata la trasformazione digitale con l'aiuto del settore fintech, l'inclusività e l'accessibilità dei servizi finanziari dovrebbero essere migliorate.

In termini di politica, ci si aspetta che le economie asiatiche trovino un terreno comune nella definizione di regolamenti, standard e meccanismi finanziari regionali che prevengano e controllino i rischi finanziari transfrontalieri.

