Iniziativa cinese per affrontare default Evergrande

(XINHUA) - PECHINO, 05 DIC - È stato compiuto un passo cruciale per affrontare il recente default dell'impresa di sviluppo immobiliare China Evergrande Group, in seguito al dialogo sulle normative che l'amministrazione provinciale del Guangdong ha tenuto con il presidente della società, accettando di inviare un gruppo di lavoro presso quest'ultima.

Gli accordi sulla risoluzione del rischio permetteranno di rivedere in modo completo la portata del debito di Evergrande e disinnescarne i rischi, limitando le incertezze che affrontano le imprese a monte, a valle e le compagnie immobiliari coinvolte, proteggendo i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti e mantenendo la stabilità sociale, come hanno reso noto gli analisti.

Il governo provinciale del Guangdong, nel sud della Cina, si è incontrato nella serata del 3 dicembre con Xu Jiayin, presidente del China Evergrande Group, per un colloquio normativo e ha accettato di inviare un gruppo di lavoro all'azienda, su richiesta di quest'ultima, dopo che lo sviluppatore immobiliare ha depositato alla Borsa di Hong Kong una nota in cui rivela che potrebbe non essere in grado di continuare a rispettare i propri obblighi finanziari.

Più tardi, le autorità regolatrici cinesi hanno rilasciato diverse dichiarazioni in risposta al default di Evergrande, dicendo che si tratta di un episodio singolo che avrà scarso impatto sul mercato.

I rischi di Evergrande sono stati attribuiti alla cattiva gestione e all'espansione cieca in diverse direzioni, notando che la maggior parte delle aziende immobiliari in Cina si stanno concentrando sulle proprie principali linee commerciali e le stanno gestendo correttamente. (SEGUE)