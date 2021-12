Iniziativa cinese per affrontare default Evergrande (3)

(XINHUA) - PECHINO, 05 DIC - Al momento, il governo provinciale del Guangdong, altre amministrazioni e agenzie locali pertinenti stanno guidando ed esortando Evergrande Group e le sue affiliate a risolvere i rischi in modo costante e ordinato, in conformità con le leggi e i regolamenti, e a riprendere e completare proattivamente la costruzione di alloggi per la consegna agli acquirenti.

"La partecipazione legale del governo aiuterà a controllare efficacemente i rischi e le perdite, oltre a ridurre le incertezze nel processo di risoluzione dei rischi", ha dichiarato Liu Hongyu, un professore della Tsinghua University.

L'esperto si aspetta che la risoluzione dei rischi operata dal gruppo di lavoro e dai dipartimenti pertinenti sia conforme alla legge, ai principi del mercato e che segua le pratiche internazionali, allo scopo di gestire correttamente gli interessi degli acquirenti di case e di tutti gli investitori in modo aperto, trasparente ed equo. (XINHUA)