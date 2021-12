Iniziativa cinese per affrontare default Evergrande (2)

(XINHUA) - PECHINO, 05 DIC - Nel complesso, il mercato immobiliare cinese ha mantenuto uno sviluppo sano e i canali di finanziamento per le imprese di questo settore nel mercato obbligazionario continuano a funzionare in modo regolare e ordinato, secondo quanto affermano i regolatori.

"Attualmente, il mercato A-share rimane stabile, resiliente e attivo", ha dichiarato la China Securities Regulatory Commission (Csrc), sottolineando che il potenziale effetto di ricaduta dei rischi di Evergrande sulla stabilità dei mercati dei capitali cinesi è sotto controllo.

La ripresa costante e la resilienza sostenuta dell'economia cinese, insieme agli sforzi per garantire la sicurezza del sistema finanziario del Paese, porranno anche una solida base per affrontare i rischi finanziari causati da un caso isolato.

Il Csrc ha affermato che gli organi regolatori continueranno a garantire l'efficace funzione di raccolta fondi del mercato obbligazionario di scambio, a sostenere le normali esigenze di finanziamento delle aziende private, specialmente quelle immobiliari private colpite dai recenti eventi di rischio e ad assicurare canali regolari per il finanziamento delle obbligazioni.

Alcune imprese immobiliari private hanno iniziato l'emissione di obbligazioni societarie e titoli garantiti da attività, come precisa l'ente regolatore dei titoli.

"I rischi causati da una certa singola impresa immobiliare nel breve termine non mineranno la funzione di raccolta fondi del mercato per il medio e lungo periodo", ha commentato la People's Bank of China, la banca centrale, nel proprio comunicato del 3 dicembre. (SEGUE)