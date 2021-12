Covid: altre aree designate a rischio a Harbin, Cina

(XINHUA) - HARBIN, 05 DIC - A Harbin, capoluogo della provincia di Heilongjiang nella Cina nord-orientale, sono stati designati altri tre quartieri come aree a medio rischio per Covid-19 a partire da oggi.

Al momento in tutta la città sono presenti 17 aree a medio rischio, come ha reso noto il quartier generale locale che si occupa della lotta all'epidemia.

Il comitato sanitario provinciale ha riferito ieri di 10 casi di Covid-19 a trasmissione locale, tutti a Harbin. Secondo l'ente, nella provincia sono presenti 29 casi locali e un portatore asintomatico. (XINHUA)