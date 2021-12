Covid: 5 casi locali in città del nord della Cina

(XINHUA) - HOHHOT, 05 DIC - La città di confine di Manzhouli, nella regione autonoma della Mongolia interna della Cina settentrionale, ha riferito di cinque casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale dalla mezzanotte alle 14 di oggi.

Lo hanno reso noto le autorità locali.

Finora, la città ha segnalato 332 casi confermati di Covid-19 trasmessi localmente nell'ultimo focolaio. Tutti i pazienti stanno ricevendo le cure in un ospedale locale designato, come annunciato da un comunicato stampa.

È in corso un'indagine epidemiologica. Fino alle 14.00 di oggi, un totale di 9.229 contatti ravvicinati primari e 3.405 secondari sono stati posti sotto osservazione medica in strutture designate.

Le autorità sanitarie di Manzhouli hanno completato il settimo ciclo di test molecolari in tutta la città, rilevando 47 casi positivi su 183.831 campioni. Alle 8 di oggi ha avuto inizio l'ottavo ciclo di test di massa. (XINHUA)