Cina: nuovo metodo per eliminare sale dal terreno

(XINHUA) - URUMQI, 05 DIC - I ricercatori cinesi hanno selezionato una varietà di pianta resistente al sale nella regione autonoma Xinjiang Uygur della Cina nordoccidentale, in grado di assorbire e metabolizzare centinaia di tonnellate di sale all'anno per chilometro quadrato di terreno.

L'area di terra salina nello Xinjiang si estende fino a 110.000 chilometri quadrati, rappresentando un terzo del totale delle zone di questo tipo nel Paese asiatico. Questo ha fortemente limitato lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura nella regione.

Dall'inizio degli anni 2000, i ricercatori dell'Istituto di ecologia e geografia dello Xinjiang, che fa parte dell'Accademia cinese delle scienze, hanno condotto studi sull'area salina in tutta la regione e hanno selezionato la pianta resistente al sale 'suaeda salsa' tra centinaia di alofite che potrebbero assorbire questo materiale dal suolo e migliorare la qualità del terreno. (SEGUE)