Cina: nuovo metodo per eliminare sale dal terreno (2)

(XINHUA) - URUMQI, 05 DIC - La caratteristica di assorbire il sale della suaeda salsa è stata testata nello Xinjiang, nella regione autonoma nordoccidentale di Ningxia Hui e in quella settentrionale della Mongolia Interna.

Alcune zone sterili saline-alcaline sono state trasformate in normali terreni agricoli dopo aver coltivato la pianta tollerante al sale per tre o quattro anni.

I ricercatori hanno anche scoperto che la salsa suaeda può servire come verdura e foraggio, oltre ad aiutare a rendere di nuovo verdi i terreni salino-alcalini e hanno distribuito gratuitamente i semi della pianta agli agricoltori, agli istituti di ricerca e alle imprese agricole. (XINHUA)