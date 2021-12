Cina: nave ricerca Tansuo-1 torna da Fossa Marianne

(XINHUA) - SANYA, 05 DIC - La nave di ricerca scientifica cinese Tansuo-1 è tornata oggi al porto della città di Sanya, nella provincia cinese meridionale di Hainan, dopo aver completato la spedizione nelle profondità marine nella Fossa delle Marianne.

L'imbarcazione, che trasporta il sommergibile con equipaggio Fendouzhe ('gran lavoratore'), ha attraccato questa mattina, come ha reso noto l'Institute of Deep-sea Science and Engineering dell'Accademia Cinese delle Scienze.

Durante la spedizione di 53 giorni, iniziata il 14 ottobre, il Fendouzhe costruito in Cina ha completato con successo 23 immersioni, sei delle quali hanno superato la profondità di 10.000 metri. (SEGUE)