Cina: nave ricerca Tansuo-1 torna da Fossa Marianne

(XINHUA) - SANYA, 05 DIC - La nave di ricerca scientifica cinese Tansuo-1 è tornata oggi al porto della città di Sanya, nella provincia cinese meridionale di Hainan, dopo aver completato la spedizione nelle profondità marine nella Fossa delle Marianne.

L'imbarcazione, che trasporta il sommergibile con equipaggio Fendouzhe ('gran lavoratore'), ha attraccato questa mattina, come ha reso noto l'Institute of Deep-sea Science and Engineering dell'Accademia Cinese delle Scienze.

Durante la spedizione di 53 giorni, iniziata il 14 ottobre, il Fendouzhe costruito in Cina ha completato con successo 23 immersioni, sei delle quali hanno superato la profondità di 10.000 metri.

L'istituto ha dichiarato che i ricercatori scientifici hanno raccolto diversi grandi organismi e microrganismi in situ, sedimenti e campioni di roccia, accumulando dati preziosi da utilizzare nella ricerca genetica sugli abissi e per comprendere meglio la sua struttura geologica.

Durante il viaggio, i team di ricerca cinesi che partecipano alla spedizione hanno lanciato congiuntamente il Mariana Consensus, che richiede l'istituzione di un sistema standardizzato per le spedizioni in acque profonde, allo scopo di garantire la conservazione a lungo termine e favorire la condivisione di campioni scientifici e dati raccolti nelle profondità marine, in modo da raggiungere la cooperazione internazionale sulle spedizioni in quegli ambienti.

Nel corso della spedizione il team ha avviato anche il Mariana Trench Environment and Ecology Research Project (Meer).

Il progetto mira a invitare più ricercatori cinesi e stranieri a unirsi al Meer, in modo da affrontare insieme le principali problematiche di carattere scientifico, come le origini della vita e l'adattamento ambientale, la biodiversità e il cambiamento climatico, tra le altre. (XINHUA)